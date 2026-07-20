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Wohnquartier Immeuble neuf florentine

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38328
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im westlichen Teil von Florentiner, in der Nähe von Neve Tzedek! Neubau, 7. Stock auf 9 mit Aufzug. 4 Zimmer, 2 Badezimmer, 92m2 + 16m2 Terrassen (12+4). 1 Parkplatz, 1 Keller, 3 Ausstellungen. Preis: 6.190.000 sh

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