Wohnquartier Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion

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4-Zimmer-Wohnung geräumig, neu (ca. 3 Jahre nur), perfekt gestaltet und ordentlich in jedem Detail.
✔️ Rund 100 m2 gebaut
✔️ Sonnenterrasse (mirpeset) von ca. 12 m2
✔️ Südostorientierung
✔️ Unbehinderte und grüne Sicht, in Zukunft nicht baubar
✔️ 5. Stock von 7
✔️ Parkplätze in Tabou registriert
✔️ Voller Zugang zum Aufzug
? Ideale Lage im Stadtteil Gani Rishon - ein junges, ruhiges und sich entwickelndes Gebiet, neben einem öffentlichen Garten, in der Nähe von Schulen und mit einem schnellen Ausgang aus der Stadt.
Die Wohnung umfasst:
✨ Aviver Marken-Luxus-Küche
✨ Klimaanlagen in allen Zimmern (vorbehaltlich der Garantie ca. 2 Jahre noch)
✨ Gas-Warmwasserbereiter + Solar-Warmwasserbereiter
✨ Transparente Bars in allen Zimmern
✨ Glasgeländer auf der Terrasse angehoben
✨ Verbesserungen und Ergänzungen im Wert von Zehntausenden von Schekeln
? Sorgfältig gepflegte Wohnung, keine Renovierung notwendig – einfach mit Ihren Koffern betreten und genießen
Kommerzialisierungspreis: 2.690.000
Standort auf der Karte
Rischon LeZion, Israel
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