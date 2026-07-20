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Wohnquartier Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
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ID: 38275
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

Über den Komplex

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Exklusivmarketing 4-Zimmer-Wohnung geräumig, neu (ca. 3 Jahre nur), perfekt gestaltet und ordentlich in jedem Detail. ✔️ Rund 100 m2 gebaut ✔️ Sonnenterrasse (mirpeset) von ca. 12 m2 ✔️ Südostorientierung ✔️ Unbehinderte und grüne Sicht, in Zukunft nicht baubar ✔️ 5. Stock von 7 ✔️ Parkplätze in Tabou registriert ✔️ Voller Zugang zum Aufzug ? Ideale Lage im Stadtteil Gani Rishon - ein junges, ruhiges und sich entwickelndes Gebiet, neben einem öffentlichen Garten, in der Nähe von Schulen und mit einem schnellen Ausgang aus der Stadt. Die Wohnung umfasst: ✨ Aviver Marken-Luxus-Küche ✨ Klimaanlagen in allen Zimmern (vorbehaltlich der Garantie ca. 2 Jahre noch) ✨ Gas-Warmwasserbereiter + Solar-Warmwasserbereiter ✨ Transparente Bars in allen Zimmern ✨ Glasgeländer auf der Terrasse angehoben ✨ Verbesserungen und Ergänzungen im Wert von Zehntausenden von Schekeln ? Sorgfältig gepflegte Wohnung, keine Renovierung notwendig – einfach mit Ihren Koffern betreten und genießen Kommerzialisierungspreis: 2.690.000

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Rischon LeZion, Israel
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