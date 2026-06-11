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Wohnquartier Magnifique 3 pieces dans un immeuble neuf a dizengoff

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38023
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 228

Über den Komplex

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Superb 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem neuen Gebäude Dizengoff in der Nähe von arlozorov Wohnfläche: 80 m2 + Balkon von 7 m2 Die Wohnung ist komplett möbliert verkauft Mamad und Aufzug Keine Parkplätze

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Tel-Aviv, Israel
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