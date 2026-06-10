Wohnquartier Appartement a vendre a talbyeh jerusalem avec parking prive et ascenseur jerusalem immobilier 026786595

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Nur wenige Schritte vom Jerusalemer Theater, in einer der begehrtesten Straßen von Talbyeh an der Ecke der Disraeli Street, entdecken Sie eine besonders angenehme Wohnung in einem intimen Gebäude von nur 8 Wohnungen. Diejenigen, die nach einer außergewöhnlichen Lage suchen, wissen, wie schwierig es ist, eine Immobilie zu finden, die Aufzug, private überdachte Parkplatz im Cadastre, freie Aussicht und dreifache Belichtung zusammenbringt. Diese Wohnung von 87 m2 nach der Wohnsteuer bietet 3,5 Zimmer, einen sonnigen Balkon nach Westen, eine schöne natürliche Helligkeit und eine ruhige Atmosphäre im Herzen einer renommierten Umgebung. Sofort verfügbar, ist es eine ideale Gelegenheit für eine Hauptresidenz, eine Fuß-zu-Erde oder eine Qualitätserbe-Investition.
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Jerusalem, Israel
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