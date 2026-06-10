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Wohnquartier Mekor haim

Jerusalem, Israel
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Wohnquartier Mekor haim
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ID: 38017
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

Über den Komplex

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in der Nähe von Geschäften und Straßenbahn, Aufzug, Zustellraum, 62 m2, überdachter Parkplatz. 2650000 Ch.

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Jerusalem, Israel
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