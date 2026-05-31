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Wohnquartier Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam

Bat Yam, Israel
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Wohnquartier Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam
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ID: 37694
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Herzl, 88

Über den Komplex

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Neues Penthouse in einem sehr gesuchten Ort. Ruhige Straße, komplett renoviertes Gebäude mit Aufzug und Parkplatz. Perfekt für eine Mietinvestition oder dort zu wohnen.

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Bat Yam, Israel
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