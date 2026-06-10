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Wohnquartier Jerusalem holyland bait vagan

Jerusalem, Israel
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ID: 38013
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    brhm prrh

Über den Komplex

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Die neue Phase des berühmten Wohnkomplexes von Holyland, wird einen hohen Turm an der Küste enthalten 2 12 Etagen-Shop-Gebäude mit einem luxuriösen Wohnerlebnis mit einer großen Auswahl an Wohnungen von 3 bis 5 Zimmer mit Penthouse und Garten Erdgeschoss. Keller und Parkplatz für jede Wohnung.

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