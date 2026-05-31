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Wohnquartier Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee

Bat Yam, Israel
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ID: 37687
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaNeviim

Über den Komplex

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In einem modernen Gebäude von Bat Yam: 3 Zimmer im 3. Stock Wohnfläche 76m2 + 16m2 Terrasse Blick auf das Meer Helles Wohnzimmer 1 Parkplatz + 1 Keller Nahe Meer, Geschäfte und Transport

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Bat Yam, Israel
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