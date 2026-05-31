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Wohnquartier 3 pieces neuf promoteur mekor haim

Jerusalem, Israel
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ID: 37782
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

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In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe der Promenade des HaMesila Parks, die direkt nach Moshava Germanit führt, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar und den Supermärkten Talpiot entfernt – alles ist leicht zu erreichen! In einem neuen Shop-Gebäude gebaut von einem Qualitätsentwickler, Neta Lifshitz, mit einer schönen Lobby und Shabbat Aufzüge. Neue Wohnung von 3 Zimmern, 71 m2 plus eine angenehme Terrasse voll für die Soukka angepasst! Separate Küche, Bad und Wäscherei, sicheres Zimmer (mamad) und Hauptschlafzimmer. Sehr reiche technische Spezifikationen: Fußbodenheizung und zentrale Klimaanlage. Die Wohnung verfügt über eine private Tiefgarage und einen großen privaten Keller neben dem Aufzug. Derzeit ist eine neue Straßenbahnlinie einige Minuten vom Gebäude entfernt, es wird direkt mit dem Stadtzentrum und mehr verbinden.

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