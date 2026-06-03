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Wohnquartier Magnifique 3 pieces renove pres de rothschild au calme

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37938
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Oliphant, 9

Über den Komplex

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ausschließlich zum Verkauf, 10 Oliphant Street In einer ruhigen und bukolischen Gegend des Stadtzentrums Geräumige und komfortable 3-Zimmer-Wohnung Unobstruct Blick nach Norden Dritte Etage ohne Aufzug ca. 85 m2, Nord- und Südostorientierung Wohnung voller Charme Telavivian Parkett aus Eiche Klimaanlage und Schutz im Gebäude Parkplatz in der Nähe

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Tel-Aviv, Israel
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