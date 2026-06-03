Wohnquartier Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Exklusive Neuheit
Im sehr beliebten Gindi TLV-Komplex
Turm 1 (in den Wolkenkratzern)
42. Stock! Unobstruct Meerblick
Eine helle, geräumige und einzigartige 5,5 Zimmer-Wohnung
Wohnfläche von 153 m2 + ein außergewöhnlicher Balkon von 22 m2 nach Westen, Meer und Süden
Sehr großes Hauptschlafzimmer mit Ankleideraum (Westexposition)
Geräumige Zimmer mit Meerblick
3 Badezimmer
2 Badezimmer
Die Wohnung wurde renoviert und geschmackvoll eingerichtet, einschließlich benutzerdefinierte Zimmererei. 2 Parkplätze (row)
Ein geräumiger Abstellraum von 13 m2
Warmwasserbereiter
Gebäudeservice:
24/7-Sicherheit mit Wache in einer luxuriösen Lobby
Modernes und gut ausgestattetes Fitnessstudio
Exklusive Business Messe und Design
Geräumiges privates Fitnessstudio für Kinder im Gebäude
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen