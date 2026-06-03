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Wohnquartier Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37937
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaHashmonaim, 100

Über den Komplex

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Exklusive Neuheit Im sehr beliebten Gindi TLV-Komplex Turm 1 (in den Wolkenkratzern) 42. Stock! Unobstruct Meerblick Eine helle, geräumige und einzigartige 5,5 Zimmer-Wohnung Wohnfläche von 153 m2 + ein außergewöhnlicher Balkon von 22 m2 nach Westen, Meer und Süden Sehr großes Hauptschlafzimmer mit Ankleideraum (Westexposition) Geräumige Zimmer mit Meerblick 3 Badezimmer 2 Badezimmer Die Wohnung wurde renoviert und geschmackvoll eingerichtet, einschließlich benutzerdefinierte Zimmererei. 2 Parkplätze (row) Ein geräumiger Abstellraum von 13 m2 Warmwasserbereiter Gebäudeservice: 24/7-Sicherheit mit Wache in einer luxuriösen Lobby Modernes und gut ausgestattetes Fitnessstudio Exklusive Business Messe und Design Geräumiges privates Fitnessstudio für Kinder im Gebäude

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Tel-Aviv, Israel
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