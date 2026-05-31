  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking

Wohnquartier Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking

Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37513
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 54 Frenchy

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Große 3 Zimmer + Balkon 81m2 + 4m2 Balkon 3. Stock mit Aufzug + Parkplatz Renoviertes Bauhausgebäude

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Chadera, Israel
von
$4,00M
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,31M
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$5,66M
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$1,78M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$994,000
In Barnea, ein 5 Zimmer renoviert und mit Meerblick transformiert
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Alle anzeigen Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,55M
Netivot-Projekt Mordecai Khayat lädt Sie ein, die neue Presale zu entdecken Neue Wohnungen in Netivot! Entdecken Sie unser außergewöhnliches Projekt in einem brandneuen Komplex in Netivot, wo Komfort und Moderne sich treffen. 9-stöckiges Gebäude - Apartments mit 4 Zimmern, mit einer Fläch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$5,50M
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen