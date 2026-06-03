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Wohnquartier Rare a la la location

Ra’anana, Israel
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Wohnquartier Rare a la la location
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ID: 37934
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Avraham Shlonski, 3

Über den Komplex

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✨ Zur Miete – Seltener Gartengrund in der Nähe von Sportek in Ra'anana ✨In einer ruhigen und grünen Umgebung, in unmittelbarer Nähe von Sportek, bietet dieser schöne renovierte Gartengrund eine angenehme und familiäre Atmosphäre. ✔️ 5 Stück ✔️ 165 m2 Netto ✔️ 150 m2 Garten ✔️ Renovierte Wohnung ✔️ 2 Parkplätze ✔️ Ruhig und umgeben von Grün ✔️ Verfügbar ab 1. August Schöne Volumina, ein großzügiges Äußeres und ein echtes Heimgefühl in einem besonders beliebten Bereich von Raanana.

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