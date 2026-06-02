  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Magnifique duplex avec jardin a louer

Wohnquartier Magnifique duplex avec jardin a louer

Jerusalem, Israel
von
$15,000
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37930
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Dina, 8

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Herzen des Viertels Baka, herrliche Duplex mit Garten, hell und geräumig, bietet alle Charme des authentischen Charakters von Jerusalem mit hohen Decken. Orientierungen: Süd, Nord und Ost Duplex mit Garten 4 Stück 2 Badezimmer 100 m2 Privater Garten von 30 m2 Voll möbliert mit hohen Standardleistungen Keine Parkplätze Miete: 15.000 pro Monat

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Netanja, Israel
von
$3,01M
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,34M
Wohnviertel 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,71M
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,38M
Wohnviertel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique talpiot
Jerusalem, Israel
von
$52,820
Sie sehen gerade
Wohnquartier Magnifique duplex avec jardin a louer
Jerusalem, Israel
von
$15,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,65M
Gelegen in einer ruhigen Straße mit einem europäischen Charakter, zwischen Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim und der Küste (300 m). Beliebte Gegend mit Baumgassen, Cafés, Geschäften und Dorfgeist. Zu Fuß: Strände, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, Restaurants, zukünftige Straßenbahn. Etwa 70 m2 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$5,07M
Momento netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, wen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israel
von
$4,36M
JASMIN GIVATAYIM Eine neue Referenz von Wohn-Luxus in Givatayim Ein Ausnahmeprojekt unterzeichnet ICR Das JASMIN GIVATAYIM-Projekt wird von der ICR-Gruppe entwickelt, die das Ergebnis der Allianz zwischen Israel Kanada und Raam Megourim ist, zwei Hauptakteure in High-End-Immobilien in Isr…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen