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Wohnquartier Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul

Jerusalem, Israel
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ID: 37778
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Kanfei Nesharim

Über den Komplex

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Neu auf dem Markt zu mieten in dem gesuchten und luxuriösen Projekt der "Migdal Hanesharim", mit einer prächtigen Eingangshalle, einer Wache am Eingang und Tiefgarage. Im 7. Stock, ein neues Büro und hochstehendes mit einer Bruttofläche von 141m2, mit zwei Ausstellungen. Es bietet einen grünen Blick auf die Berge von Jerusalem. Möglichkeit, 8 Büros und einen zusätzlichen Empfangsraum zu schaffen. Es ist möglich, 2 zusätzliche Büros von 162m2 und 248m2 zu verbinden, um eine Gesamtfläche von 551m2 zu erreichen. Der Preis pro m2 beträgt 85 NIS zur Miete, 17,5 NIS pro m2 für Baukosten und 22 NIS pro m2 für Arnona. Der Preis ist vor der Mehrwertsteuer und der Eingang in die Büros ist sofort. Möglichkeit, Parkplätze im Gebäude zu mieten. Extrem gesuchte Lage am Eingang der Stadt und in der Nähe von zentralen Transportachsen.

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