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Wohnquartier Beit vagan kiriat yovel

Jerusalem, Israel
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ID: 37202
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Tora VeAvoda, 6 Himmelfarb

Über den Komplex

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Im neuen Turm des berühmten Projekts Elhad Beit Vagan Zangvil 1, Beit Vagan an der Grenze zu Kiriat Yovel. Sehr schöne 5 Zimmer von 122 m2 mit Terrasse von 10 m2 teilweise Soccah. Schöne Innendienste, herrlicher Blick auf den Wald von Jerusalem. 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 3 Toiletten, komplett umgebaute Küche. 2 Parkplätze und Keller.

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