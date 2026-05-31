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Wohnquartier Holyland golden heights

Jerusalem, Israel
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ID: 37865
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    brhm prrh

Über den Komplex

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oder **Projektpräsentation – Kaufen Holyland Group, Jerusalem* * Im Herzen des gesuchten Viertels **Holyland in Jerusalem* bietet dieses neue Wohnprojekt eine seltene Gelegenheit, eine Wohnung in einer modernen, grünen Umgebung zu erwerben und perfekt mit den Hauptachsen der Stadt verbunden. Entwickelt, um Komfort, Lebensqualität und Haltbarkeit zu bieten, besteht das Gebäude aus einem **Garten-Stil und drei Etagen*, für insgesamt **12 geräumige Apartments*, von **3 Zimmer bis 4 Zimmer*. Jede Unterkunft verfügt über ein ordentliches Design, optimierte Räume und eine schöne Helligkeit. Die Apartments sind mit ** großzügigen Terrassen* ausgestattet, während der Grundgarten ** private Gärten** genießen, ideal für Familien oder für diejenigen, die eine ruhige und grüne Wohnumgebung suchen. Das Projekt umfasst auch einen **-Parkplatz**, der täglich Komfort und Sicherheit gewährleistet, sowie einen Baustandard, der modernen Anforderungen an Isolierung, Haltbarkeit und Materialqualität entspricht. **Die Lebensdauer ist für 36 Monate* geplant, so dass die Käufer ihre Installation oder Investition ruhig planen können. Diese Kaufgruppe stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, sich einem menschenwürdigen Immobilienprojekt in einem der beliebtesten Viertel in Jerusalem anzuschließen und gleichzeitig von vorteilhaften Bedingungen und einer außergewöhnlichen Lebensumgebung zu profitieren. Unsere Agentur steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.

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