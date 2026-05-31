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Wohnquartier Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
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ID: 37590
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Heil HaHimush

Über den Komplex

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Zu verkaufen: gehobene private Villa in der gesuchten Gegend von Neve Hof, in Rishon LeZion. Ideale Lage: HaIgeret Straße, ruhig und sehr gesucht Straße, in der Nähe des Meeres. Das Anwesen genießt einen riesigen Garten um die gesamte Villa, bietet totale Privatsphäre und eine friedliche Atmosphäre. Das Hotel liegt in einem hochwertigen Wohngebiet, besonders geeignet für Familien. Die Immobilie wird derzeit mit Mietern gemietet, die einen sofortigen Mietrücktritt ermöglichen. Eigenschaften der Immobilie: Grundstück von 587 m2 Ca. 350 m2 gebaut 9 geräumige Zimmer Geteilt über 3 Etagen + Keller Geeignet sowohl für einen Hauptwohnsitz als auch für Investitionen

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Rischon LeZion, Israel
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