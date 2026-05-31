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Wohnquartier A 50 m du bord de mer

Aschkelon, Israel
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$443,750
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ID: 37767
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

Über den Komplex

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Im Yachthafen von Ashkelon, im Ferreron-Gebäude, 50 Meter vom Meer, 2 Zimmer-Wohnung in Residenz mit Pool. Sehr gutes Investitionsprodukt oder Fuß-zu-Erde.

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Aschkelon, Israel
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