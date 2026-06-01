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Wohnquartier Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 37313
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Lewi Lipski, 42

Über den Komplex

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Komplett renovierte 4-Zimmer-Wohnung 84m2 – Ramot Alef, Jerusalem Zweiter Stock, ohne Aufzug. 4 Zimmer von 84m2 im 2. Stock Wohnzimmer, Esszimmer 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2 Toiletten Klimaanlage, Warmwasserbereitergas, Pulverchemie Panzertür, Grills, Rollläden Ausstellung: Ost-West. Möglichkeit, einen Succah im Innenhof und einen Aufzug im Gebäude zu machen. Preis: 2 800 000 Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% ohne MwSt.

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Jerusalem, Israel
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