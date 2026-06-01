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Wohnquartier Une villa de reve vous navez plus qua poser vos valises

Chadera, Israel
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ID: 37404
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    HaAliya HaShniya

Über den Komplex

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BZH RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen in Exklusivität eine Luxusvilla in Hadera, am Stand von Caesarea! Eigenschaften: - Ja. Eine absolut außergewöhnliche Villa, 6 Zimmer von 270 m2 auf einem Grundstück von 420 m2 - Ein luxuriöser Wohnraum, alles in Parkettböden, mit seiner hochmodernen Koscherküche und riesiger Insel - Ein großes Wohnzimmer mit herrlicher Deckenhöhe und einem riesigen Buchtfenster - Eine große Master-Suite im Erdgeschoss mit seinem traumhaften Ankleideraum und Bad - Ein herrlicher Außenbereich um das Haus mit einer Terrasse, einem Pool, einer Außenküche, einem Sitzbereich, einem Badezimmer - 4 Kinderzimmer, darunter ein sicheres Zimmer - Plus: ein ultraperformierendes Klimasystem, ein hochmodernes Heimautomatisierungssystem und viele weitere Ergänzungen! Ort: Unsere Villa befindet sich in einer ruhigen Wohngegend am Rande des Stadtzentrums, in der Nähe vieler Annehmlichkeiten, Geschäfte, Gemeinden, Schulen, Transport... Kurz gesagt, ein Traum für ein Familienleben oder ein Ferienhaus! Kontakt RE/MAX Hadera, Ra'hel'Haya Benguigui, Berufslizenz 313736. Be'ezrat Hashem, Beya'had oder BeSim'ha Nenatstea'h!

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