Wohnquartier Une villa de reve vous navez plus qua poser vos valises

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
BZH
RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen in Exklusivität eine Luxusvilla in Hadera, am Stand von Caesarea!
Eigenschaften:
- Ja. Eine absolut außergewöhnliche Villa, 6 Zimmer von 270 m2 auf einem Grundstück von 420 m2
- Ein luxuriöser Wohnraum, alles in Parkettböden, mit seiner hochmodernen Koscherküche und riesiger Insel
- Ein großes Wohnzimmer mit herrlicher Deckenhöhe und einem riesigen Buchtfenster
- Eine große Master-Suite im Erdgeschoss mit seinem traumhaften Ankleideraum und Bad
- Ein herrlicher Außenbereich um das Haus mit einer Terrasse, einem Pool, einer Außenküche, einem Sitzbereich, einem Badezimmer
- 4 Kinderzimmer, darunter ein sicheres Zimmer
- Plus: ein ultraperformierendes Klimasystem, ein hochmodernes Heimautomatisierungssystem und viele weitere Ergänzungen!
Ort:
Unsere Villa befindet sich in einer ruhigen Wohngegend am Rande des Stadtzentrums, in der Nähe vieler Annehmlichkeiten, Geschäfte, Gemeinden, Schulen, Transport...
Kurz gesagt, ein Traum für ein Familienleben oder ein Ferienhaus!
Kontakt RE/MAX Hadera,
Ra'hel'Haya Benguigui,
Berufslizenz 313736.
Be'ezrat Hashem, Beya'had oder BeSim'ha Nenatstea'h!
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen