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Wohnquartier Duplex a vendre a tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37709
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

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Duplex rehov Matalon 1 ca. 110 m2 plus Terrasse von 29 m2 3 Schlafzimmer im Erdgeschoss Wohnzimmer Esszimmer Küche oben 2 Badezimmer Plus eine Toilette oben Keller und Parkplatz

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Tel-Aviv, Israel
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