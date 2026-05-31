  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Wohnquartier La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Aschdod, Israel
von
$7,50M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37881
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Egoz

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,01M
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,26M
Wohnviertel Penthouse 5 pieces neuf emplacement de choix bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,47M
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$3,70M
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Netanja, Israel
von
$2,99M
Sie sehen gerade
Wohnquartier La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$7,50M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
von
$1,13M
HARISH PROJEKT – PREVENTIERTE Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandneues Vorverkaufsprojekt in der boomenden Stadt Harish zu präsentieren, ein Standort mit großem Potenzial! Im Herzen von Harish, in der Nähe von Schulen, Synagogen und Geschäften, wird dieses Projek…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$3,44M
Givat Shmouel Project – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein außergewöhnliches Projekt, das sich in einem der beliebtesten Stadtteile Israels befindet. Eine strategische Lage im Herzen von Givat Shmouel, in der Nähe von Synagogen, Geschäften und Straßen, die direk…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$504,100
In der Nachbarschaft von Neot Ashkelon, 4 Zimmer gemietet 3800 NIS zu ergreifen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen