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Wohnquartier Somptueux 5 pieces pleine vue mer a vendre a la marina dashdod

Aschdod, Israel
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ID: 37026
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Exodus, 32

Über den Komplex

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Zum Verkauf in der Marina von Ashdod, in der renommierten Sea Side Residenz, eine prächtige 5-Zimmer-Wohnung von 192 m2 in der Sonne mit einem herrlichen 28 m2 Mirpeset mit einem außergewöhnlichen Panoramablick auf das Meer. Dienstleistungen: Privatparkplatz, Klimaanlage, mamad, Synagoge im Gebäude, nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Ein seltenes und exklusives Anwesen auf dem Markt, ideal für Liebhaber von Luxus, Raum und atemberaubendem Meerblick.

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Aschdod, Israel
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