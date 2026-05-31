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Wohnquartier A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
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Wohnquartier A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
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ID: 37494
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Dina, 8

Über den Komplex

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Wohnung mit hohen Decken und ursprünglichen Etagen in einem echten arabischen Haus. Auf der 1. und letzten Etage, 20 Schritte, impresioning. Balkon succah, view degagee

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Jerusalem, Israel
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