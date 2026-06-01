  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov

Wohnquartier Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov

Tel-Aviv, Israel
von
$2,80M
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37180
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Trumpeldor, 22

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf exklusiv bei 10 rue Hovevei Zion ✨️✨️✨️In TAMA 1 Prozess (Ein Aufzug + Gebäude unter Renovierung hinzufügen) Schöne renovierte Wohnung von 55 m2 im 2. Stock und eine Hälfte (ohne Aufzug) Geschlossener Balkon 2 geräumige und helle Zimmer 1 Badezimmer und WC Gestört im Gebäude

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Ramat HaSharon, Israel
von
$2,81M
Wohnviertel Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,35M
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,30M
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,14M
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$9,22M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$2,80M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$7,832
Einzigartige und ruhige Duplex, mit einem klaren und grünen Blick auf die Altstadt und die neue Stadt. Hohe Decken. Stock 1: geräumiges Wohnzimmer, Küche, Essbereich, Schlafzimmer und Badezimmer. Stock 2: 3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite, 2 Bäder, großer Büroraum. Fläche: 180 m2 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Wohnviertel Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Wohnviertel Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Wohnviertel Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Wohnviertel Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Wohnviertel Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Wohnviertel Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$4,34M
?✨ Seltenes Doppelhaus zum Verkauf in Rishonim / Gan Nahum Distrikt ✨? Wenn Sie ein geräumiges, ruhiges Haus in einer gewinnbringenden Lage suchen – genau das brauchen Sie! ? Kleine, ruhige und gesuchte Straße im Herzen des Bezirks ? Ca. 240 m2 220 m2 gebaut ? Großer Garten ca. 120 m2 – pe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Immeuble eclectique proche hotel montefiore
Wohnviertel Immeuble eclectique proche hotel montefiore
Wohnviertel Immeuble eclectique proche hotel montefiore
Wohnviertel Immeuble eclectique proche hotel montefiore
Wohnviertel Immeuble eclectique proche hotel montefiore
Wohnviertel Immeuble eclectique proche hotel montefiore
Wohnviertel Immeuble eclectique proche hotel montefiore
Tel-Aviv, Israel
von
$2,39M
Einzigartiges Produkt! Historisches Gebäude 2 Schritte vom Montefiore Hotel. Sehr schöne Höhe unter Decke, Balkon, schöne Volumina. Beruhige dich. Außergewöhnliche Adresse
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen