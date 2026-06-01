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Wohnquartier A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin

Tel-Aviv, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

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VERKAUF – DUPLEX PENTHOUSE 3 TEIL IN FLORENTIN 109 m2 + 63 m2 Terrasse 2 Schlafzimmer 1 Badezimmer, 2 Toiletten Duplex-Penthouse High-End-Oberflächen Parkplatz Neues Gebäude Diese herrliche südwestlich ausgerichtete Maisonette bietet eine außergewöhnliche Wohnumgebung mit direktem Aufzug Zugang zur Wohnung aus dem Obergeschoss. Sie können von beiden Ebenen aus auf die Wohnung zugreifen. Oberstufe: • Offene Küche • Helles Wohnzimmer • Gästetoiletten • Große Terrasse von 60 m2 Untere Ebene: • 2 komfortable Zimmer • 1 modernes Bad • 3 m2 Balkon Florentiner Bezirk Preis berechnet: ILS 7,200.000 Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und einen Besuch zu vereinbaren.

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