  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme

Wohnquartier Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme

Tel-Aviv, Israel
von
$8,60M
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36988
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot HaZionut, 3

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
ausschließlich zum Verkauf In der 3 Zion Boulevard Street, einer renommierten und hochbegehrten Adresse. Eine einzigartige, geräumige und helle Wohnung! Im 5. Stock genießt diese Wohnung einen ausgezeichneten Verkehr auf vier Achsen! Eine 5-Zimmer-Wohnung mit großem Potenzial und idealer Anordnung. Baufläche von 146,5 m2 Ein 12 m2 großes Mirpeset wird hinzugefügt + ein 9 m2 mamad. Entscheidung des Ausschusses! Ein intimes Luxusgebäude von nur 6 Wohnungen. 2 private Parkplätze. Aufzug Schränke im Gebäude

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
von
$4,69M
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$2,67M
Wohnviertel A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Tel-Aviv, Israel
von
$1
Wohnviertel Immeuble neuf vue sur le lac
Aschkelon, Israel
von
$658,600
Wohnviertel Jardin et douceur de vivre
Jerusalem, Israel
von
$4,90M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Tel-Aviv, Israel
von
$8,60M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Wohnviertel A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Wohnviertel A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Wohnviertel A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Wohnviertel A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Wohnviertel A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Tel-Aviv, Israel
von
$1
Zum Verkauf, ein paar Minuten zu Fuß vom Meer und in der Nähe des Hilton Hotel, im alten Norden von Tel-Aviv: 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf, sehr luxuriöse, völlig neu, mit Standard-Parkplatz. Voll möbliert, einschließlich aller Miele Möbel und Geräte, und vieles mehr. Für weitere Information…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Wohnviertel Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Wohnviertel Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Wohnviertel Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Wohnviertel Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Wohnviertel Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Nahalat Binyamin Street, im Zentrum von Tel Aviv, auf der Fußgänger- und Künstlerseite. Bezirk zwischen Carmel Market, Neve Tzedek und Rothschild, zu Fuß vom Strand. Eingeteiltes und restauriertes Gebäude. Ferienwohnung 3 Zimmer von ca. 60 m2 + mirpeset 4 m2. 1. Stock (äquivalente 2.), ho…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Alle anzeigen Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,88M
Netivot-Projekt Mordecai Khayat lädt Sie ein, die neue Presale zu entdecken Neue Wohnungen in Netivot! Entdecken Sie unser außergewöhnliches Projekt in einem brandneuen Komplex in Netivot, wo Komfort und Moderne sich treffen. 9-stöckiges Gebäude - Apartments mit 4 Zimmern, mit einer Fläch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen