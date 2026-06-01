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Wohnquartier Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera

Chadera, Israel
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ID: 37450
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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BZH Neue Exklusivität der französischen Abteilung von RE/MAX Hadera: eine Wohnung wie neue 4 Zimmer geräumig und sehr angenehm in einem schönen Neubau. Eigenschaften: ✔ Ferienwohnung 4 Zimmer von ca. 100 m2, ✔ Wunderschöne Südlage von 10 m2, ✔ Offene Küche mit seiner Insel, ✔ Helles Wohnzimmer, ✔ Parental-Suite, ✔ 2 weitere Schlafzimmer mit einem mamad, ✔ Insgesamt 2 Badezimmer, 2 Toiletten, ✔ Im 6. Stock auf 8 ✔ Home Automatisierungssystem (verbundenes Haus), ✔ Parkplatz mit Ladestation für Elektrofahrzeug, ✔ Höhle, ✔ Qualitätsbau des Entwicklers Avraham Levy. Gut gepflegtes Gebäude, in der Nähe von Geschäften, Einkaufszentren, Schulen, Gemeinden, dem französischsprachigen Beth 'Habad und der französischen Bäckerei « Le Moulin Doré »... Ausgezeichnetes Produkt für zu Hause oder Investition! Kann remote gekauft werden. Kontaktieren Sie uns RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736

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