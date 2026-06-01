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Wohnquartier Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37436
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 42

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Zum Verkauf – 3-Zimmer-Wohnung mit Meerblick Tour Frishman Fläche: 91 m2 + Terrasse: 12 m2 Boden: 11., nordöstliche Ausrichtung (Seeblick) Teile: • Geräumiges Wohnzimmer • Sicheres Zimmer (Mamad) • Master Suite mit Bad Badezimmer: 2. Parkplatz: Ja Keller: 12 m2 Im Turm: Fitnessraum, 24-Stunden-Schutz, Schwimmbad Preis: 10.500.000 Shekel Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und einen Besuch zu vereinbaren.

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Tel-Aviv, Israel
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