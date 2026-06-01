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Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Tel-Aviv, Israel
von
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01.06.26
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Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
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ID: 36945
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bar Kokhba, 1

Über den Komplex

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Zum Verkauf – Geräumige 3-Zimmer-Wohnung Bograshov Das Hotel liegt in einer der gefragtesten Gegenden von Tel Aviv, in der Nähe des Strandes, Cafés, Restaurants, Geschäfte und Transport. Das Stadtteil Bograshov bietet eine pulsierende und zentrale Wohnumgebung, während die Wohnung und angenehm bleibt. Gesamtfläche: 93 m2 (87 m2 innerhalb + 6 m2 Terrasse) 2 Schlafzimmer 2 Badezimmer Großes Wohnzimmer und hochwertige Küche Master Suite mit Bad Sicheres Zimmer (Mamad) Komplett renoviert im Jahr 2022 mit sehr hochwertigen Oberflächen Massive Holzböden, Mitsubishi Klimaanlage Terrasse von 6 m2 ohne gegenüber 1. Stock mit Aufzug Privatparkplatz Modernes und gepflegtes Gebäude (2011) Lizenznummer: 31928721

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Tel-Aviv, Israel
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