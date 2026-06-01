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Wohnquartier Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37366
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 251

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Exklusiver Verkauf: Micha Street, Old North, Quiet and Border View In einem geheimen Gebäude, typisch für Tel Aviv, im 2. Stock, eine schöne 2-Zimmer-Wohnung hell und gut erhalten. Wohnfläche von ca. 60 m2 + sonnige Terrasse von ca. 7 m2. Die Wohnung, im Licht gebadet, bietet großes Potenzial. Doppelbelichtung. Das Hotel liegt in einer ruhigen und bukolischen Gasse, nur wenige Gehminuten vom Meer, der Dizengoff Street und dem lebhaften Stadtzentrum entfernt.

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