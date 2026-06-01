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Wohnquartier Appartement dexception a vendre a ashdod quartier youd bet

Aschdod, Israel
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ID: 37330
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Shevet Naftali, 15

Über den Komplex

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Außergewöhnliche Wohnung in Ashdod – Youd Bet District In der Shevet Naftali Street, in einem der begehrtesten Gegenden von Ashdod, entdecken Sie dieses geräumige 152 m2 Apartment, das von 5 Zimmern in ein elegantes 4 Zimmer umgewandelt wird, das schöne Volumen und eine ideale Verteilung für ein komfortables Familienleben bietet. Das Apartment befindet sich im 3. Stock und bietet einen angenehmen 12 m2 großen Mirpeset, mit dem Sie den Außenbereich voll genießen können. Die Wohnräume sind hell, großzügig und perfekt an einen modernen Lebensstil angepasst. Seine privilegierte Lage im Stadtteil Youd Bet liegt in unmittelbarer Nähe aller Annehmlichkeiten: Geschäfte, Schulen, Transport, Parks und Stadtinteressen. Eine seltene Gelegenheit, ein geräumiges Anwesen in einem der beliebtesten Viertel von Ashdod zu erwerben.

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