  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee

Wohnquartier Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee

Ra’anana, Israel
von
$5,39M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37115
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sehr neuer Gebäude von 6 Etagen. Charmante Duplex von 5 Zimmern von 158 m2 Netto (178 m2 Brutto) und 3 Bäder. Terrasse von 23 m2. Offene Aussicht. Schöne Cashew-Küche. 4 Schlafzimmer einschließlich mamad. Ein echter Nugget in der Innenstadt. Ebene 1: Wohn-/Esszimmer/Küche/Mamad und Bad. Ebene 2: 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 3 pieces balcon immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Chadera, Israel
von
$2,70M
Wohnviertel Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$782,844
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,73M
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
von
$3,90M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra’anana, Israel
von
$5,39M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Place de parking a louer en centre ville agrippas
Wohnviertel Place de parking a louer en centre ville agrippas
Jerusalem, Israel
von
$196
Parkplatz zur Miete in einer idealen Lage. Das Hotel liegt im Stadtzentrum - Rue Agrippas
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
von
$3,10M
ALLGEMEINE BAT YAM Iconic Tower-- Sehr hochwertige Wohnanlage Gebäude: Turm von 41 Etagen Begleitende Bank: Mizrahi Tefahot Geplante Lieferung März 2030 Strand: ca. 800 m Zugang : in der Nähe Straßenbahn leben 15/20 Minuten von Tel Aviv Das Projekt Ein sehr hochwertiges Wohnprogramm in ei…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalem, Israel
von
$665,720
In einer charmanten Fußgängerzone im lebhaften Zentrum von Jerusalem gelegen, bietet diese 40 Quadratmeter Wohnung mit 1 Schlafzimmer unschlagbaren Komfort und Charme. Nur 10 Schritte von der Straßenebene und 20 Gehminuten von der Altstadt und der Westwand entfernt, ist diese Wohnung perfekt…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen