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Wohnquartier Projet netanya centre ville

Netanja, Israel
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ID: 37206
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kaplansky, 7

Über den Komplex

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Sun Garden Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich im Stadtzentrum von netanya genauer in der Straße Bellinsson in der Nähe der Kikar weniger als 15 Minuten zu Fuß und in der Nähe von Dach Projektmerkmale Sun Garden Projekt auf mehreren Dunam gebaut Die renommierten Wohngebäude werden von Gärten und privaten Spielplätzen in der Residenz umgeben sein Sun Garden erfüllt alle Umwelt- und Wirtschaftsstandards Eine schöne Lobby mit einer schönen Höhe Das wird dekoriert und von einem 2 luxuriöse ulifte schnell und modern inklusive einer shabbatisue Das Projekt begleitet eine Garantie Apartment verfügt über Wohnung von 4,5 Zimmern mit einer Oberfläche von 124m2 plus eine Terrasse von 16m2 Wohnung von 5 Zimmern mit einer Oberfläche von 130 m2 plus eine Terrasse von 24m2 Sehr luxuriöser Innenservice Porzellan-Granitfliesen 80/80 oder 100/100 Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen. Fliesen, Parkett oder Teak Zentralisierte Klimaanlage neueste Generation. Hochwertige Innentüren Auswahl der Küche, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplan Badezimmerfliesen bis zur Decke Hängende Toiletten Home Kinovorbereitung Elektrische Geschäfte in allen Haus Qualitätsmischerventil Wohnung verkauft mit Parkplatz Ausgabe März/April 2030

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