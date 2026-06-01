  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Harish
  4. Wohnquartier Projet neuf harish ideal investissement

Wohnquartier Projet neuf harish ideal investissement

Harish, Israel
von
$1,11M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37136
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Harish

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
HARISH PROJEKT – PREVENTIERTE Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandneues Vorverkaufsprojekt in der boomenden Stadt Harish zu präsentieren, ein Standort mit großem Potenzial! Im Herzen von Harish, in der Nähe von Schulen, Synagogen und Geschäften, wird dieses Projekt auch eine Einkaufsgalerie in der besten Teil der Stadt. Harish, nur 45 Minuten von Tel Aviv, 40 Minuten von Haifa und 30 Minuten von Kfar Saba und Raanana entfernt, ist heute Israels jüngste und vielversprechendste Stadt. Eingebettet in Naturwälder und mit direktem Zugang zur Autobahn hat sie derzeit 20.000 Einwohner und wird bis 2026 60.000 erreichen. Das Projekt im Detail: Eine moderne Anlage von 7 Etagen, deren Lieferung in 5 Jahren geplant ist. Nur 2 Zimmer Apartments über der Einkaufsgalerie: Zahlungsbedingungen sind für unsere ersten Kunden sehr vorteilhaft: 7% bei Vertragsunterzeichnung 18% nach Erhalt der Genehmigung 49% 6 Monate vor der Hauptlieferung 26% 1 Monat vor der Schlüssellieferung Verpassen Sie diese einmalige Gelegenheit nicht!

Standort auf der Karte

Harish, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Immeuble neuf avec parking
Jerusalem, Israel
von
$1,06M
Wohnviertel Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,89M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$5,98M
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
von
$480,600
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$5,38M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
von
$1,11M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
von
$4,40M
Hatsfira Straße in Bat Yam, ruhige Gasse 200m vom Strand und in der Nähe der Straßenbahn von Bat Yam nach Tel Aviv Projekt Pinoui-Binoui (neues Gebäude) am Ende der Konstruktion ideal platziert. High-End Spezifikationen Lieferung geplant für Juni 2026
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ramez 3 quartier ramez rishon lezion
Wohnviertel Ramez 3 quartier ramez rishon lezion
Wohnviertel Ramez 3 quartier ramez rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$3,78M
Projekt im Herzen des Stadtteils Ramez - High-End-Finale
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$3,99M
Smilansky Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Marketing für Pre Sale Im Stadtzentrum von Netanya In der Nähe der Anfänge, Synagoge,gan und gegenüber dem Park von Jerusalem Weniger als 5 Gehminuten vom Kikar entfern…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen