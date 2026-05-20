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Wohnquartier Projet raanana centre ville

Ra’anana, Israel
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ID: 36828
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaMaapilim

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Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfernt: Die besten Schulen Stadtzentrum & Geschäfte Parks und Grünflächen Tägliche Beförderung und Dienstleistungen 3 Gebäude Standing Shop Moderne Architektur Außergewöhnliche Apartments: 2 Stück 3 Stück 4 Stück 5 Stück Ein Lebensumfeld von israelischen und französischsprachigen Familien. Warum hier investieren? • Prestigious Adresse in Raanana • Hohes Erbe Wert Projekt • einwandfreie Herstellerqualität • Starke Nachfrage nach Mieten und Weiterverkauf

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