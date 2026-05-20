  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Harish
  4. Wohnquartier Projet neuf harish ideal investissement

Wohnquartier Projet neuf harish ideal investissement

Harish, Israel
von
$1,11M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36780
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Harish

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
HARISH PROJEKT – PREVENTIERTE Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandneues Vorverkaufsprojekt in der boomenden Stadt Harish zu präsentieren, ein Standort mit großem Potenzial! Im Herzen von Harish, in der Nähe von Schulen, Synagogen und Geschäften, wird dieses Projekt auch eine Einkaufsgalerie in der besten Teil der Stadt. Harish, nur 45 Minuten von Tel Aviv, 40 Minuten von Haifa und 30 Minuten von Kfar Saba und Raanana entfernt, ist heute Israels jüngste und vielversprechendste Stadt. Eingebettet in Naturwälder und mit direktem Zugang zur Autobahn hat sie derzeit 20.000 Einwohner und wird bis 2026 60.000 erreichen. Das Projekt im Detail: Eine moderne Anlage von 7 Etagen, deren Lieferung in 5 Jahren geplant ist. Nur 2 Zimmer Apartments über der Einkaufsgalerie: Zahlungsbedingungen sind für unsere ersten Kunden sehr vorteilhaft: 7% bei Vertragsunterzeichnung 18% nach Erhalt der Genehmigung 49% 6 Monate vor der Hauptlieferung 26% 1 Monat vor der Schlüssellieferung Verpassen Sie diese einmalige Gelegenheit nicht!

Standort auf der Karte

Harish, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israel
von
$680,580
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,16M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$4,38M
Wohnviertel A ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$574,560
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces A dizengoff netanya spEcial investisseur projet pinouI binouI avancE
Netanja, Israel
von
$701,100
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
von
$1,11M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Außergewöhnliche Wohnung in einer ruhigen und grünen Straße, 70m vom Rothschild Boulevard. Seltenes Produkt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israel
von
$4,28M
Neue / luxuriöse Villa von 300m2 + Garten und Spa außergewöhnliche Lage ausgezeichnete Qualität / Preis-Verhältnis Schwimmbad und Fitnessraum
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$2,57M
Neues und neuestes neues Programm von Ashdod Marina Füße im Wasser Bau eines sehr hohen Standes mit den besten Materialien Vor den Booten und dem Meer, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Geschäften Wohnort: Eingangshalle 5 Sterne Holzeintritt Parkplatz und Keller unter dem Boden Ultra sc…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen