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Wohnquartier Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle

Jerusalem, Israel
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ID: 36298
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Yitzchak Refael

Über den Komplex

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Verkaufen, Jerusalem, Har Homa! Echter Nugget. Penthouse im Erdgeschoss, 6 Zimmer 135 m2 auf einer Ebene + schöne möblierte Soccah Terrasse von 25 m2, und Dachterrasse von 100 m2, einschließlich 2 Wohneinheiten. Ruhige malerische Straße ohne Ausgang, mit Blick auf das Tal und Olivenbäume. Sehr schönes Ladengebäude. Volle Zugänglichkeit. Die Wohnung ist mit einer schönen modernen Küche, High-Level Zimmerei (welcome Einbauschränke in allen Zimmern) ausgestattet. Hervorragendes Mitsubishi Klimaanlage im Wohnzimmer, Küche und unabhängigen Einheiten in den Zimmern. 5 Schlafzimmer einschließlich mamad und schöne Elterneinheit, + 1 Badezimmer und 1 große Wäscherei. Darüber hinaus sind 2 Wohneinheiten mit eigenem Zugang, von denen eines an 3.900 nis (2 Zimmer + Terrasse) und ein großes Studio (kann in 2000 nis gemietet werden).

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Jerusalem, Israel
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