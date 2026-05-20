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Wohnquartier Projet neuf harish ideal investissement

Harish, Israel
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ID: 36776
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Harish

Über den Komplex

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HARISH PROJEKT – PREVENTIERTE Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandneues Vorverkaufsprojekt in der boomenden Stadt Harish zu präsentieren, ein Standort mit großem Potenzial! Im Herzen von Harish, in der Nähe von Schulen, Synagogen und Geschäften, wird dieses Projekt auch eine Einkaufsgalerie in der besten Teil der Stadt. Harish, nur 45 Minuten von Tel Aviv, 40 Minuten von Haifa und 30 Minuten von Kfar Saba und Raanana entfernt, ist heute Israels jüngste und vielversprechendste Stadt. Eingebettet in Naturwälder und mit direktem Zugang zur Autobahn hat sie derzeit 20.000 Einwohner und wird bis 2026 60.000 erreichen. Das Projekt im Detail: Eine moderne Anlage von 7 Etagen, deren Lieferung in 5 Jahren geplant ist. Nur 2 Zimmer Apartments über der Einkaufsgalerie: Zahlungsbedingungen sind für unsere ersten Kunden sehr vorteilhaft: 7% bei Vertragsunterzeichnung 18% nach Erhalt der Genehmigung 49% 6 Monate vor der Hauptlieferung 26% 1 Monat vor der Schlüssellieferung Verpassen Sie diese einmalige Gelegenheit nicht!

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