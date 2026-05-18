  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Projet netanya centre ville

Wohnquartier Projet netanya centre ville

Netanja, Israel
von
$3,48M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36707
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kaplansky, 7

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sun Garden Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich im Stadtzentrum von netanya genauer in der Straße Bellinsson in der Nähe der Kikar weniger als 15 Minuten zu Fuß und in der Nähe von Dach Projektmerkmale Sun Garden Projekt auf mehreren Dunam gebaut Die renommierten Wohngebäude werden von Gärten und privaten Spielplätzen in der Residenz umgeben sein Sun Garden erfüllt alle Umwelt- und Wirtschaftsstandards Eine schöne Lobby mit einer schönen Höhe Das wird dekoriert und von einem 2 luxuriöse ulifte schnell und modern inklusive einer shabbatisue Das Projekt begleitet eine Garantie Apartment verfügt über Wohnung von 4,5 Zimmern mit einer Oberfläche von 124m2 plus eine Terrasse von 16m2 Wohnung von 5 Zimmern mit einer Oberfläche von 130 m2 plus eine Terrasse von 24m2 Sehr luxuriöser Innenservice Porzellan-Granitfliesen 80/80 oder 100/100 Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen. Fliesen, Parkett oder Teak Zentralisierte Klimaanlage neueste Generation. Hochwertige Innentüren Auswahl der Küche, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplan Badezimmerfliesen bis zur Decke Hängende Toiletten Home Kinovorbereitung Elektrische Geschäfte in allen Haus Qualitätsmischerventil Wohnung verkauft mit Parkplatz Ausgabe März/April 2030

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Jardin au tabo
Jerusalem, Israel
von
$4,90M
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec parking et mamad pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$4,73M
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$22,00M
Wohnviertel Projet nat 600 netanya
Netanja, Israel
von
$5,45M
Wohnviertel Beau potentiel au centre de nahariya
Naharija, Israel
von
$430,920
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet netanya centre ville
Netanja, Israel
von
$3,48M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
von
$6,75M
4-Zimmer-Wohnung ideal für Familien! Boulevard Nordau, im alten Norden *RAYK Group Quality Project* Exklusiv ✨ 116 m2 Wohnfläche ✨ Sonnenterrasse von 10 m2 ✨ 4 Stücke mit optimalem Layout ✨ Privater Parkplatz mit Roboter ✨ Nord-West-Ausrichtung *** Verfügbarkeit: August 2028** Keine Age…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,19M
Wohnung komplett renoviert. Gebäude mit Aufzug / Digicode. Möbliert und ausgestattet. Fünf Minuten vom Meer entfernt. Sofort verfügbar
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,50M
Neue Projekt Ramat Sharet Jerusalem Grenze Bet Vagan Bestehend aus 2 19-stöckigen Gebäuden und einem 7-stöckigen Gebäude, bestehend aus vielen Geschäften im Erdgeschoss, einem riesigen Terrassengarten, 3 Aufzügen jeder (einschließlich 2 Shabbat), Wetten-Knesset,... Lieferung Mai 2029 3 Zim…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen