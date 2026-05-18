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Wohnquartier Magnifique 4 pieces rue gordon a deux pas de dizengoff et de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36699
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hirschenberg, 2

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zum Verkauf Im alten Norden Gordon 45 In einem Gebäude nach Charakter klassifiziert 4 Zimmer Apartment Möglichkeit, es einfach in 3 Stück zu verwandeln Ca. 70 m2 + schöne sonnige Terrasse von 11 m2 Das Hotel liegt im zweiten Stock Sehr hell und ruhig Hohe Decken Renoviert mit hochwertigen Materialien Ausstellung : Südost-West Komplette Geräte (einschließlich Haushaltsgeräte)

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Tel-Aviv, Israel
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