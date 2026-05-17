  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Projet neuf a bat yam de haut standing

Wohnquartier Projet neuf a bat yam de haut standing

Bat Yam, Israel
von
$3,51M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36608
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Israel Ben Tsiyon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
ALLGEMEINE BAT YAM Iconic Tower-- Sehr hochwertige Wohnanlage Gebäude: Turm von 41 Etagen Begleitende Bank: Mizrahi Tefahot Geplante Lieferung März 2030 Strand: ca. 800 m Zugang : in der Nähe Straßenbahn leben 15/20 Minuten von Tel Aviv Das Projekt Ein sehr hochwertiges Wohnprogramm in einer strategischen Lage von Bat Yam. Modernes Design, optimierte Volumina, Terrassen mit Meerblick/Stadtblick auf Boden, Orientierung und Typologie. Typologien verfügbar • Apartments 2, 3 und 4 Zimmer • Penthouses auf den oberen Etagen Dienstleistungen 5 Sterne ⭐ Schwimmbad ⭐ Sporthalle ⭐ Spa & Wellness ⭐ Dachausbau ⭐ rund um die Uhr ⭐ Konzession ⭐ Wohnraum ⭐ Coworking Spaces Anlagebedingungen • 20% bei Vertragsunterzeichnung • 41% 6 Monate vor der Schlüssellieferung • 39% bei Schlüssellieferung Details von Plan Plan A:3 Stück • 75 m2 + 15 m2 Terrasse • Süd/Ost / Nord Plan B: 2 Stück • 52 m2 + 6 m2 Terrasse • Nord/Ost Plan C:3 Stück • 75 m2 + 11 m2 Terrasse • West / Nord / Ost Plan D: 4 Stück • 97 m2 + 11 m2 Terrasse • Nord / West / Süd Plan E: 2 Stück • 52 m2 + 6 m2 Terrasse • Süd/West Plan F 4 Stück • 88 m2 + 12 m2 Terrasse • West / Süd / Ost Geschäftskontakt Mordecai Khayat Der Agences® – Spezialist für neue Projekte in Israel

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet rue daniel bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,70M
Wohnviertel 3 pieces terrasse neuf proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,89M
Wohnviertel Mini penthouse
Jerusalem, Israel
von
$3,74M
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$4,12M
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$806,050
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
von
$3,51M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aschdod, Israel
von
$1,17M
Wir freuen uns, Ihre zukünftige Wohnung in der brandneuen Stadtteil Shimon Peres in Ashdod zu präsentieren. Sonderangebote und Zahlungsbedingungen : 4 Zimmer Apartments Fläche: 122 m2 Wohnfläche + 14 m2 Terrasse Preis ab 3 140 000 Wohnungen 5 Zimmer Fläche: 131 m2 Wohnfläche + 14 m2 Terrass…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Alle anzeigen Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$1,08M
Terrassenvilla 6 Stück mit Mama schöner Garten ruhiger und pastoraler Ort Hauptbettzimmer von 30m2
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Duplex a vendre a tel aviv
Wohnviertel Duplex a vendre a tel aviv
Wohnviertel Duplex a vendre a tel aviv
Wohnviertel Duplex a vendre a tel aviv
Wohnviertel Duplex a vendre a tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Duplex a vendre a tel aviv
Wohnviertel Duplex a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,09M
Duplex rehov Matalon 1 ca. 110 m2 plus Terrasse von 29 m2 3 Schlafzimmer im Erdgeschoss Wohnzimmer Esszimmer Küche oben 2 Badezimmer Plus eine Toilette oben Keller und Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen