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Wohnquartier Maison de reve meublee avec piscine a louer immediatement

Chadera, Israel
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$12,900
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ID: 36546
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Golda Meir

Über den Komplex

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