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Wohnquartier Penthouse 4 piEces agamim

Aschkelon, Israel
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ID: 36545
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

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4-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Agamim. Gebäude Y.H. Dimri, in der Nähe des Parks. Einzigartige Wohnung oben. Wohnfläche: 105 m2 + Mirpeset von 30 m2 (sukkah). Schöne Wohnung mit einer Deckenhöhe von 3 m, renovierte Küche, großzügige Räume, transparente Sicherheitsbars, zentrale Klimaanlage. Außergewöhnliche Wohnung.

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Aschkelon, Israel
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