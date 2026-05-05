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Wohnquartier Spacieux

Jerusalem, Israel
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ID: 36508
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Mordekhay Kaspi, 14

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Verkaufen in Talpiot Nord - Penthouse 6 Zimmer von ca. 180 m2 und einem Balkon von 40 m2 mit Blick auf den Temple Mount Neu, entwickelt nach hohen und hellen Standards 4 Luftrichtungen 4 Badezimmer Parkplatz

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