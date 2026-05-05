  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel

Wohnquartier Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel

Aschdod, Israel
von
$2,15M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36445
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Wilhelm Roentgen, 12

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Unabhängige Villa zum Verkauf in Ashdod von 1996 280m2 Wohnfläche auf einem Grundstück von 510 m2 mit enormem Potenzial für den Käufer, der arbeiten will und machen es ein Diamant

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet rue daniel bat yam
Bat Yam, Israel
von
$4,95M
Wohnviertel Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,50M
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$3,88M
Wohnviertel Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Bat Yam, Israel
von
$2,53M
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 pas du lac
Aschkelon, Israel
von
$2,40M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Aschdod, Israel
von
$2,15M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$4,39M
Neu im Verkauf ausschließlich Bei 4 rue Favel in der Nähe von kikar hamedina und arlozorov in einer ruhigen Straße In einem neuen Immobilien- und Standprogramm signiert Even Derech Schöne Wohnung 3 Zimmer 71 m2 + eine luxuriöse sonnige Terrasse von 8 m2 Erste Etage Mamad in der Wohnung Tief…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Alle anzeigen Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$1,55M
Schöne 4 Zimmer im kleinen Gebäude im Zentrum in Neve Adarim Bezirk, 3. Stock auf 5, Terrasse soucca, nicht zu verpassen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Alle anzeigen Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$676,000
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-geschossige Gebäude mit 102 Wohnungen von 3, 4 und 5 Zimmern, Grundgarten, Penthouses und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig in jedem Detail …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen