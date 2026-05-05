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Wohnquartier Bel appartement

Jerusalem, Israel
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ID: 36256
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Dina, 8

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Im Herzen der Baka- luxuriösen und neuen Wohnung von 5 Zimmern 130 m2 plus einem Balkon von 12 m2. 3 Badezimmer und Toiletten Großer Keller und Parkplatz Mamad Gesamte Zugänglichkeit

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