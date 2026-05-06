  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Wohnquartier Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme

Wohnquartier Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme

Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$10,500
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35703
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Adresse
    Berl Katznelson, 26 24

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Großes Duplex 190 m2. Ebene 1: sehr großes Wohnzimmer, Küche, 2 Schlafzimmer, mamad, 2 Badezimmer. Ebene 2: 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer und Spiele / Television Ecke. Aufzug und Parkplatz.

Standort auf der Karte

Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Ra’anana, Israel
von
$3,99M
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$765,000
Wohnviertel Beau 5 pieces en plein centre ville
Aschkelon, Israel
von
$578,000
Wohnviertel Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Aschkelon, Israel
von
$629,000
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$2,27M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$10,500
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,68M
Neues Wohnprojekt 7 Etagen-Boutique-Gebäude, High-End in einem der begehrtesten Gegenden von Tel Aviv, Zu Fuß erreichen Sie den Hafen von Tel-Aviv, den Yachthafen, die Strände, den Park Yarkon, Gan Ha Geplante Lieferung : Februar 2027 Typologien verfügbar Apartments mit 2, 3 und 4 Zimmern…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer immeuble neuf
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer immeuble neuf
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer immeuble neuf
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer immeuble neuf
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer immeuble neuf
Wohnviertel SpEcial investisseur proche mer immeuble neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,11M
PRIME RENTATION - BAT YAM - NEAR SEA "boutique" Gebäude im Herzen des Zentrums von Bat Yam in einer ruhigen Straße mit direktem Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln. In der Nähe von Schulen, Kindergärten, medizinischen Zentren, Supermärkten, Synagogen und nur 5 Gehminuten vom Mittelmeer e…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$3,26M
VERKAUF – TEL AVIV, DERRIERE L'HOTEL ROYAL BEACH Traumlage in der Nähe des Meeres Entdecken Sie ein außergewöhnliches Anwesen, das sich ideal nur wenige Meter vom Meer und dem berühmten Herbert Samuel Boulevard entfernt befindet. Gesamtfläche : 102 m2 bewohnbar + 50 m2 Terrassen Privater L…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen