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Wohnquartier Neuf

Aschdod, Israel
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ID: 36129
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

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neue Wohnung 4 Zimmer 100 m2 14m2 Terrasse neue Gebäude Zentral- und Entwicklungsstandort

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Aschdod, Israel
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